اتحاد الاسكواش يعين حاتم حسن وباسم مكرم مديرين فنيين لمنتخبي الناشئين

أعلن الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة آمنة الطرابلسي ، تعيين كل من، حاتم حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر للناشئات، وباسم مكرم مديرا فنيا لمنتخب مصر للناشئين، وذلك استعداداً لبطولة العالم المقبلة، والتي تستضيفها مصر يوليو المقبل ، وجاء قرار اتحاد الاسكواش كالتالي:

بناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش بتعيين كل من:

حاتم حسن – مديرا فنيا لمنتخب مصر للناشئات

باسم مكرم – مديرا فنيا لمنتخب مصر للناشئينوبناء عليه فقد تم الاتفاق على تعليمات المشاركة في بطولة العالم للناشئين والناشئات للفردي والفرق والتي ستقام بمصر – يوليو 2025

علماً بأن التصفيات ستقام خلال الفترة من 15/5 – 25/5/2025، على ملاعب نادي بلاك بول الرياضي.نجح مجلس إدارة اتحاد الاسكواش في الفوز بملف استضافة بطولة العالم للناشئين والناشئات في مصر خلال شهر يوليو القادم في خطوة كبيرة للاسكواش المصري بتنظيم هذا الحدث العالمي والكبير على أرض الكنانة لأول مرة في نسختها الجديدة.

وتلقى الاتحاد المصري خطابا رسميا من جانب الاتحاد الدولي يؤكد رسميا استضافة مصر لهذا الحدث والبدء في الترتيب والتنسيق حول مراحل الاعداد لانطلاق البطولة بالمواصفات العاليمة المطلوبة للاتحاد الدولي للأسكواش تليق بحجم الحدث الكبير الذي تشهده مصر خلال هذه الفترة بإقامة هذه البطولة بجميع منافساتها الفردي والفرق ناشئين وناشئات.