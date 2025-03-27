شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار سيراميكا في بطولة كأس مصر قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق سيراميكا بقيادة على ماهر، استعداداته اليوم لمواجهة قوية أمام الزمالك فى التاسعة والنصف مساء الجمعة، فى إطار منافسات نصف نهائى كأس مصر لكرة القدم.

مشوار سيراميكا فى كأس مصر

بدأ سيراميكا مشواره في بطولة كأس مصر من دور الـ32، بالفوز على نادى لافيينا إف سى الذى ينافس فى دورى المحترفين "القسم الثانى المصرى أ" بثلاثية نظيفة، ثم الفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين في دور الـ16، ثم الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في ربع نهائي الكأس.

وفشل فريق سيراميكا فى تحقيق أى فوز على الزمالك خلال اللقاءات التى جمعت بينهما طوال تاريخه، حيث واجه الزمالك فى 10 مناسبات فى جميع المسابقات تلقى 9 هزائم وتعادل فى مباراة واحدة، منها 9 مباريات فى الدورى وواحدة فى كأس رابطة الأندية "كأس عاصمة مصر الحالية".

وستكون مباراة الجمعة هى الأولى بين الزمالك وسيراميكا فى بطولة كأس مصر، فهل تشهد كسر عقدة الزمالك وتحقيق سيراميكا الفوز الأول أم يكرس الزمالك عقدته ويطيح بسيراميكا؟.