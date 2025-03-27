شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مصر.. يورتشيتش الأكثر تتويجا بالألقاب وطارق مصطفى يبحث عن أول بطولاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في التاسعة والنصف مساء غد الجمعة، مواجهات نصف نهائي كأس مصر لهذا الموسم، حيث يلتقى الزمالك مع سيراميكا على استاد القاهرة الدولى، وبيراميدز مع البنك الأهلى على استاد الدفاع الجوى في نفس التوقيت.

تأهل الزمالك لنصف النهائي بعدما تخطى عقبة سموحة، بينما وصل سيراميكا لهذا الدور على حساب الجونة، فيما أطاح بيراميدز بفريق إنبى، وأخيرا وصل البنك الاهلى لهذا الدور على حساب غزل المحلة.

ألقاب مدربى أندية نصف النهائي

يعد الكرواتى كرونوسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز، أكثر المدربين تتويجا بالألقاب قبل نصف النهائي، حيث استطاع أن يحصد 7 بطولات فى مسيرته التدريبية وهى: "كأس مصر، الدوري الكرواتي 3 مرات، كأس كرواتيا، كأس السوبر الكرواتي، الدوري الإماراتي".

ويأتي البرتغالى جوزيه بيسيرو مدرب فريق الزمالك في الوصافة بثلاثة ألقاب فقط وهى "الدورى المصرى، كأس السوبر الأسبانى، بطولة كأس الدورى البرتغالى.

ويأتي على ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا في المركز الثالث بلقب وحيد وهو كأس رابطة الأندية المحترفة رفقة مودرن سبورت "فيوتشر سابقا".

البحث عن لقب

ويبحث طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلى، عن تحقيق المفاجأة والتتويج بكأس مصر ليكون البطولة الأولى له في تاريخه، حيث لم يحقق أي لقب حتى الآن.