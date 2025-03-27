شكرا لقرائتكم خبر عن لغة المال.. الزمالك يتفوق على سيراميكا بـ4 ملايين يورو قبل مواجهة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتفوق نادى الزمالك على نظيره فريق سيراميكا في القيمة التسويقية قبل المواجهة المرتقبة بينهما فى التاسعة والنصف مساء الجمعة بإستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات نصف نهائى كأس مصر لكرة القدم.

لغة الأرقام تبتسم للزمالك

وتبلغ القيمة التسويقية لنادى الزمالك 15.65 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لنادى سيراميكا 11.58 مليون يورو، ليتفوق الزمالك بأكثر من 4 ملايين يورو.

يعد أحمد سيد زيزو أغلى لاعبى الزمالك بقيمة 4 ملايين يورو، بينما يعد الجزائرى أحمد القندوسى أغلى لاعبى فريق سيراميكا بقيمة 2.5 مليون يورو.

وستكون مباراة الجمعة هي الأولى بين الزمالك وسيراميكا في بطولة كأس مصر، فهل تشهد كسر عقدة الزمالك وتحقيق سيراميكا الفوز الأول أم يكرس الزمالك عقدته ويطيح بسيراميكا؟

ونجح فريق سيراميكا فى تحقيق نتيجة إيجابية مع الزمالك فى آخر مباراة جمعت بيهما وكانت فى بطولة الدورى المصرى "دورى nile" ، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى الأسبوع الخامس هذا الموسم.

جدير بالذكر أن سيراميكا تأهل لهذا الدور بعد الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المقابل تخطى نادى الزمالك عقبة سموحة فى نفس الدور بأربعة أهداف مقابل هدفين.