7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية الهامة ، منها تقدم مصر بطلب لاستضافة أمم أفريقيا تحت 20 سنة، وتجديد الأهلى طلب التعاقد مع محمد عبد المنعم لكاس العالم.

مصر تتقدم بطلب لاستضافة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما

كشف مسئولو اتحاد الكرة عن التقدم بطلب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بـ طلب استضافة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما بدلا من كوت ديفوار التي اعتذرت.

جلسة زيزو والزمالك لمناقشة تجديد العقد.. تعرف على الموعد

اقترب مسئولو نادى الزمالك من حسم موقف أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق، من حيث تجديد عقده من عدمه مع الأبيض، خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم.

وكانت الأيام الماضية شهدت أنباء حول اتفاق الأهلى مع اللاعب الدولى للانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل، ولم يتوصل زيزو إلى اتفاق مع الزمالك لتجديد عقده، الأمر الذى دفع إدارة الأهلى للتفاوض مع اللاعب تمهيداً لضمّه فى ميركاتو الصيف المقبل.

أزمة مباراة القمة .. الأهلى يؤجل التصعيد انتظارًا للرد على مخاطباته

أجل مسئولو النادى الأهلى التصعيد فى أزمة مباراة القمة أمام الزمالك بعد صدور قرار من اللجنة الأولمبية بتأييد قرارات رابطة الأندية فى أزمة مباراة القمة واعتماد الأهلي مهزوما اعتباريا بنتيجة 3-0 وخصم ثلاث نقاط من رصيده فى نهاية الموسم بالإضافة إلى تغريمه ماديا، لحين وصول رد على مخاطباته إلى اللجنة الأولمبية.

حسام حسن يطلب وديتين لمنتخب مصر فى معسكر يونيو المقبل

طلب الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، من اتحاد الكرة، الاتفاق على مباراتين وديتين فى معسكر يونيو المقبل مع مدراس مختلفة لتجهيز المنتخب، خلال المعسكر الذى يخلو من أى ارتباطات رسمية.

عبد الله السعيد يعود لحسابات بيسيرو أمام سيراميكا في الكأس

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا في نصف نهائي كأس مصر، باللقاء الذى يقام بإستاد القاهرة في التاسعة والنصف من مساء غد الجمعة.

ومن المقرر أن يستعين بيسيرو بعبد الله السعيد خلال المباراة، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة سموحة بكأس مصر، والتي أدت لعدم استكماله المباراة.

الأهلي يجدد مفاوضاته لضم محمد عبد المنعم قبل كأس العالم للأندية

جدد النادي الأهلي مفاوضاته لضم محمد عبد المنعم لاعب الفريق السابق والمحترف حالياً بنادي نيس الفرنسي ، ويرغب الأهلي في إستعادة مدافعه الأسبق لتدعيم دفاع المارد الأحمر الذي مازال يُعاني بسبب لعنة الإصابات التي تضرب خط الدفاع من وقت لأخر ، بجانب تراجع مستوى بعض لاعبي هذا المركز ، ويستغل الأهلي رغبة محمد عبد المنعم في العودة للقلعة الحمراء في ظل عدم شعوره بالراحة التامة في التجربة الفرنسية التي بدأت الصيف الماضي.

أسامة نبيه يسلم تقرير منتخب الشباب بمعسكر قطر الودى لاتحاد الكرة

قام أسامة نبيه، المدير الفني لـمنتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا، بتقديم تقريره الفني عن المعسكر الودي الذي أقيم في قطر، إلى مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك لتقييم التجربة والاستعداد للمراحل القادمة.

