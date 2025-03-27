شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الزمالك في بطولة كأس مصر قبل مواجهة سيراميكا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، الاستعداد اليوم الخميس، لمواجهة سيراميكا فى التاسعة والنصف مساء الجمعة باستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات نصف نهائى كأس مصر لكرة القدم.

مشوار الزمالك فى كأس مصر

استهل فريق الزمالك مشواره فى كأس مصر بالفوز على نادى أبو قير للأسمدة الذى يلعب فى دورى المحترفين "القسم الثانى المصرى أ" بهدفين نظيفين في دور الـ32.

وواصل الزمالك طريقه في دور الـ16 بالفوز على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف، ثم تخطى فريق سموحة بأربعة أهداف مقابل هدف في دور الثمانية.

ومنذ أن تولى البرتغالى جوزيه بيسيرو مهمة قيادة الزمالك خلفًا للسويسرى كريستيان جروس، قام الفريق فى 9 مباريات، حقق خلالهم الفوز فى 4 مواجهات، من بينهم الفوز الاعتبارى على الأهلى بعدما انسحب الأخير من القمة رقم 130.

وتعادل الزمالك تحت قيادة بيسيرو فى 4 مواجهات، وجميعهم بنتيجة 1 - 1، فيما خسر الفريق فى مباراة واحدة أمام بتروجت بنتيجة 2 - 1 فى كأس عاصمة مصر.