شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن نصف نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

تستعد فرق الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا، البنك الأهلى لخوض منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر، لتحديد الفريقين المقرر صعودهما إلى نهائي البطولة و المنافسة على اللقب.

نرصد في السطور التالية كل ماتريد معرفته عن نصف نهائي كأس مصر

س: متى تقام مباريات نصف نهائي الكأس؟

ج: تقام مباريات نصف نهائى كأس مصر بعد غد الجمعة الموافق 28 مارس الجارى، حيث تقام المباريات في تمام التاسعة والنصف مساءا

س: ما هي مواجهات نصف نهائي كأس مصر؟

ج: يلتقى في نصف نهائي كأس مصر كل من الزمالك مع سيراميكا، بإستاد القاهرة الدولى، بينما يلتقى بيراميدز مع البنك الأهلى بإستاد الدفاع الجوى.

س: من يدير مباراة الزمالك وسيراميكا تحكيميا؟

ج:من المقرر أن يتولى تحكيم المباراة طاقم أجنبى، ولم يتم حتى الان الإعلان الرسمي عن الطاقم الذى يدير اللقاء، و إن كان الحكم الهندوراسي "هيكتور سعيد مارتينيز" هو الأقرب حتى الان لإدارة اللقاء.

س:كيف صعد بيراميدز والبنك الأهلى لنصف النهائي؟

ج: البنك الأهلي تغلب على غزل المحلة بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بمنافسات الدور ربع النهائي بكأس مصر، ليضرب موعداً نارياً مع بيراميدز حامل لقب النسخة الماضية، فيما كان بيراميدز تغلب على إنبي بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي.

س: كيف تأهل الزمالك وسيراميكا لنصف نهائي الكأس؟

ج: حجز الزمالك مقعده في المربع الذهبي لبطولة الكأس بعدما أطاح بنظيره سموحة بنتيجة 4-2، بينما تأهل سيراميكا كليوباترا على حساب الجونة بنتيجة 3-1.

س: ما هي القناة الناقلة لمباريات نصف نهائي كأس مصر؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات نصف نهائي كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.