شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه وحمدي فتحي ينتظمان في تدريبات الأهلي مايو المقبل استعداداً لمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم الثنائي محمود تريزيجيه وحمدي فتحي نجما منتخب مصر في تدريبات الأهلي الجماعية خلال شهر مايو المقبل، بعد الانتهاء من خوض منافسات الدوري القطري مع أنديتهما.

ويلعب تريزيجيه في صفوف الريان القطري بينما يلعب حمدي فتحي في صفوف الوكرة، وسينضم تريزيجيه للأهلي بشكل نهائي بدءا من الموسم المقبل، بينما سينضم فتحي على سبيل الإعارة خلال فترة المشاركة في كأس العالم للأندية.

ويحصل الثنائي تريزيجيه وحمدي فتحي على أجازة عقب نهاية الموسم في قطر ثم يعودوا للانتظام في تدريبات الأهلي في شهر مايو المقبل استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وينتهي الدوري القطري نهاية شهر أبريل الجاري ويحصل اللاعبين على راحة سلبية قبل أن ينتظموا فيتدريبات الأهلي الجماعية

على جانب آخر، يسابق الجهاز الإداري بالنادي الأهلي الزمن من أجل إنهاء ترتيبات وتأشيرات سفر الفريق الأحمر إلى موريتا، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني يوم 8 أبريل المقبل في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يعكف على الانتهاء من كافة الإجراءات والترتيبات الخاصة بسفر البعثة الحمراء إلى موريتانيا.

ويتواصل الجهاز الإداري بالنادي الأهلي مع السفارة الموريتانية في القاهرة من أجل إنهاء إجراءات السفر، كما يرتب مع السفارة المصرية في موريتانيا من أجل الترتيب لاستقبال البعثة الحمراء وتلبية احتياجات مسئولي النادي الأهلي طوال فترة الإقامة من تحديد ملاعب التدريب واختيار فندق الإقامة ووسائل النقل التي تقل البعثة طوال مدة الإقامة في موريتانيا.