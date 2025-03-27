الامارات | الإمارات تشارك في «الألعاب الشاطئية الخليجية» بمسقط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك دولة الإمارات في دورة الألعاب الشاطئية الخليجية بنسختها الثالثة والتي تستضيفها العاصمة العمانية مسقط في الفترة من 5 إلى 11 أبريل المقبل.

تتضمن الدورة 8 ألعاب هي كرة القدم، والطائرة، واليد، والسباحة الطويلة، والإبحار الشراعي، والتقاط الأوتاد، وألعاب القوى، والطيران الشراعي.

وأعلن فارس محمد المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، مشاركة الإمارات في جميع الرياضات الخاصة بالدورة في ظل الاستعدادات الجيدة من الاتحادات الرياضية المختلفة معربا عن أمله في تحقيق لاعبي ولاعبات دولة الإمارات نتائج إيجابية.

ونوه بالجهود الكبيرة التي تقوم بها، اللجنة الأولمبية العمانية على صعيد الإعداد والتجهيز للحدث لإخراج هذا التجمع الرياضي الخليجي في أبهى صورة.