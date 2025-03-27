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القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الجمعة، مواجهات نصف نهائي كأس مصر لهذا الموسم، حيث يلتقى الزمالك مع سيراميكا على استاد القاهرة الدولى، وبيراميدز مع البنك الأهلى على استاد الدفاع الجوى.

موعد مباريات نصف نهائي كأس مصر

يلتقى الزمالك مع سيراميكا في التاسعة والنصف مساء غد الجمعة على استاد القاهرة الدولى، وفى نفس التوقيت يلتقى فريق بيراميدز مع البنك الأهلى في استاد الدفاع الجوى.

نصف نهائي كأس مصر

تأهل الزمالك لنصف النهائي بعدما تخطى عقبة سموحة، بينما وصل سيراميكا لهذا الدور على حساب الجونة، فيما أطاح بيراميدز بفريق إنبى، وأخيرا وصل البنك الاهلى لهذا الدور على حساب غزل المحلة.

مشوار الزمالك وسيراميكا فى كأس مصر

استهل فريق الزمالك مشواره فى كأس مصر بالفوز على نادى أبو قير للأسمدة الذى يلعب فى دورى المحترفين "القسم الثانى المصرى أ" بهدفين نظيفين في دور الـ32، وفي دور الـ16 فاز على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف، ثم تخطى فريق سموحة بأربعة أهداف مقابل هدف في دور الثمانية، بينما بدأ سيراميكا مشواره في بطولة كأس مصر من دور الـ32، بالفوز على نادى لافيينا إف سى الذى ينافس فى دورى المحترفين "القسم الثانى المصرى أ" بثلاثية نظيفة، ثم الفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين في دور الـ16، ثم الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في ربع نهائي الكأس.

مشوار بيراميدز والبنك الاهلى في كأس مصر

وتأهل بيراميدز لنصف النهائي عقب الفوز في دور الـ 32 على المنصورة 3-0، ثم تغلب في ثمن النهائي على المقاولون العرب 2-0، قبل أن يفوز في ربع النهائي على إنبي 2-1، وفي المقابل تأهل البنك الأهلي لهذا الدور، عقب الفوز في دور الـ 32 على بترول أسيوط 1-0، ثم تغلب على المصري في دور الـ 16 بنتيجة 3-1، قبل أن يفوز على غزل المحلة في ربع النهائي بهدف نظيف.