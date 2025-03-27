شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يعود لحسابات بيسيرو أمام سيراميكا في الكأس والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا في نصف نهائي كأس مصر، باللقاء الذى يقام بإستاد القاهرة في التاسعة والنصف من مساء غد الجمعة.

ومن المقرر أن يستعين بيسيرو بعبد الله السعيد خلال المباراة، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة سموحة بكأس مصر، والتي أدت لعدم استكماله المباراة.

وتعرض عبد الله السعيد لإصابة عبارة عن كدمة في الركبة، وغاب بسببها عن مباراتى الفريق أمام الجونة وبتروجت فى كأس عاصمة مصر.

ورغم أن إصابة عبد الله السعيد لم تكن تحتاج لإجراء أشعة أو فحوصات طبية، كونها كدمة فى الركبة، إلا أن الجهاز الطبي كان حريص على تلقى اللاعب العلاج والتأهيل بشكل دقيق حتى لا تتفاقم الإصابة.

