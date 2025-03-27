شكرا لقرائتكم خبر عن رقم وحكاية.. 27 نهائي أفريقي يزين مشاركات الأندية المصرية فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

تمتلك الأرقام لغة واقعية لا تعرف المجاملة، حيث تعكس إنجازاً ونجاحاً لصاحبه، أو تكشف عن قصور وتراجع، وفي الرياضة المصرية التي تزخر بشكل عام بالعديد من المعلومات الرقمية، نجد العديد من الحقائق المختلفة، بعضها يندرج تحت خانة الإنجازات والبعض الآخر تحت خانة الإخفاقات نرصدها على مدار حلقات مختلفة خلال شهر رمضان المبارك.

وحكاية اليوم ترصد رقماً مميزاً للأندية المصرية، خلال مشاركتها في بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تعد البطولة الأقوى ضمن بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حيث بلغ عدد وصول الأندية المصرية إلى المباريات النهائية 27 مرة.

ويعد نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا الماضية، هو النهائي رقم 27، حيث شهد تتويج بها الأهلي باللقب، بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الأندية المصرية التي وصلت للنهائى هى الأهلى والزمالك والإسماعيلى وغزل المحلة، ويٌعد الأهلى الأكثر وصولا للنهائى، حيث شارك الأحمر فى 16 نهائي أفريقى، حقق اللقب 12 مرة، بينما وصل الزمالك للنهائى 8 مرات توج باللقب 5 مرات وخسر 3.

وفى المقابل، نجح الإسماعيلى حقق اللقب مرة وضاع منه مرة أخرى، بينما وصل غزل المحلة إلى النهائى مرة واحدة وخسر اللقب.

بينما يعد النهائي الأشهر للأندية المصرية في دوري أبطال أفريقيا، هو نهائي القرن، والذي جمع الأهلي والزمالك خلال نسخة دوري أبطال أفريقيا عام 2020، حيث التقى الفريقان بالقاهرة في مواجهة مثيرة، ونجح الأهلي في حصد اللقب بعد الفوز في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.