شكرا لقرائتكم خبر عن زد يواجه الترسانة غداً الجمعة في ثاني تجاربه الودية استعدادا لعودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

اتفق الجهاز الفني لفريق زد على خوض مباراة ودية أمام نظيره الترسانة مساء غداً الجمعة ، ضمن تحضيرات الفريق لخوض مبارياته في مسابقة الدوري المصري الممتاز وكأس عاصمة مصر.

كان زد قد خاض مباراة ودية أمام الأهلي مساء أمس الأربعاء ضمن تحضيراته لخوض مسابقة الدوري وانتهت بفوز زد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يسعي الجهاز الفني لفريق زد بقيادة حماده صدقي للاستفادة من من التجارب الودية وتجهيز جميع اللاعبين ليكونوا جاهزين للمرحلة المقبلة خاصة أن الفريق يخطط لمستقبل مختلف خاصة بعد عدم تواجده في الكبار التسعة مما جعل الجهازالفني السابق بقيادة مجدي عبد العاطي.

ويستعد زد لمواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر يوم 5 أبريل المقبل.



كما يستعد زد لمواجهة الجونة يوم 11 أبريل ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.