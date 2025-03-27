شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم لعب للقطبين.. إمام عاشور صفقة أهلوية أحزنت الزملكاوية والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من النجوم الذين لعبوا في صفوف الأهلي والزمالك وصنعوا معهما تاريخا كبيرا، وأصبحوا من نجوم الكرة المصرية، ولكن هناك البعض الذي اختار أن يلعب بقميص قطبي الكرة المصرية معاً، ويخوض تحدي مختلف من نزع الفانلة البيضاء وارتداء الحمراء أو العكس، وما يترتب عليه من ردة فعل قوية في الشارع الرياضي وغضب من جمهور ناديه القديم بسبب قراره اللعب لغريمه التقليدي.



على مدار شهر "رمضان الكريم" نتناول بشكل يومي حكاية نجم كروي، اختار أن يلعب للقطبين، وقبل خوض مغامرة الهجوم المتوقع من جماهير ناديه القديم وكيف تأقلم على الوضع الجديد والتحدي الذي جعله في مرمى الهجوم والانتقادات من جماهير ناديه، وفي نفس الوقت كيف تحول من لاعب غير مرغوب فيه من جمهور ناديه القديم إلى لاعب يلقى كل الدعم من نفس الجمهور.



حكاية اليوم عن إمام عاشور لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، والذي انضم للأهلي في صفقة كانت حديث السوشيال ميديا في الصيف قبل الماضي، بعدما انضم للأهلي بعد مرور 6 شهور فقط من رحيله عن الزمالك للاحتراف في ميتلاند الدنماركي، حيث استمر لمدة ستة أشهر قبل أن يفضل العودة إلى القاهرة لصعوبة التأقلم مع الأجواء في الدنمارك، وخاطب مسئولي الزمالك للعودة ولكن رفضوا بداعي عدم وجود سيولة مالية للتعاقد معه، فما كان منه إلا أن يتفاوض على الانضمام إلى الأهلي.

صفقة إمام عاشور لا يزال أصدائها مستمرة حتى الوقت، حيث لا يزال اللاعب يلاقي هجوما من جماهير الزمالك في بعض المباريات خاصة لقاءات القمة، في ظل صعوبة تقبل الجماهير انضمام نجمهم المفضل إلى الغريم التقليدي، وهو ما دفع اللاعب للرد على الانتقادات والهجوم من خلال حساباته على مواقع التواصل أو خلال الاحتفال بتسجيل أهدافه مع الأهلي.

وتعتبر مسيرة إمام عاشور رحلة كفاح ناجحة، بعد أن خطف أنظار مسئولى حرس الحدود الذين تعاقدوا معه من غزل المحلة، قبل أن ينتقل إلى الزمالك، ومنه إلى ميتلاند الدنماركي، قبل أن يعود لمصر مجددا، من بوابة القلعة الحمراء، ليلعب معه في بطولات كبيرة، أهمها كأس العالم للأندية، ويحقق البرونزية رفقة فريقه الجديد.

وتعتبر صفقة انضمام إمام عاشور إلى الأهلي الأكبر من ناحية القيمة المالية، بعدما تعاقد معه النادي بمبلغ مالي تخطى الـ3 ملايين دولار، دفعها الأحمر لميتلاند الدنماركي، لقطع طريق اللاعب في العودة إلى نادييه السابق الزمالك.

ويعيش إمام عاشور أفضل أيام مسيرته الكروية بعدما رفع رصيده إلى 9 أهداف في صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، ليصل إلى أفضل حصيلة تهديفية له في مسيرته بالدوري المصري، متخطيا الموسم الماضي الذي سجل فيه 8 أهداف مع الأهلي.

ووصل عاشور إلى 13 هدفا إجمالا في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي، حيث سجل 9 أهداف في الدوري و4 في دوري أبطال إفريقيا.

وسجل إمام عاشور جميع أهدافه الـ9 في الدوري، خلال آخر 8 مباريات بالدوري المصري.

حقق إمام مع النادي الأهلي الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023، كما توج ببطولة السوبر المصري مرتين في موسم 2023-2024، 2024-2025، كما توج مع الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024، وحصد مع الأهلي بطولة كأس مصر مرة واحدة في موسم 2022-2023.