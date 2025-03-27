شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يحذر لاعبى الزمالك من التهاون أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

حذر جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك لاعبيه خلال التدريبات من التهاون أمام مرمى سيراميكا فى المباراة التى تجمعهما غدا الجمعة فى نصف نهائى كأس مصر، أو التسرع فى إنهاء الهجمات، وطالبهم باستغلال الفرص لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق المنافس، ويمنحهم دفعة معنوية لإحباط عزيمة لاعبيه.

واهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات سيراميكا، لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب بيسيرو لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى سيراميكا وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

وحرص الجهاز الفني للزمالك على معالجة أخطاء اللاعبين التي وقعوا فيها خلال مباراتي الجونة وبتروجت بكأس عاصمة مصر من أجل تلاشيها فى لقاء سيراميكا والعمل على إصلاحها خاصة أن بيسيرو لديه رغبة في تحقيق أول بطولة مع الفريق.