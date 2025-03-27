شكرا لقرائتكم خبر عن خليك رياضى.. تمرين مهم يحافظ على صحتك فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الضرورى الحفاظ على النشاط البدنى وممارسة التمارين الرياضية للبقاء فى صحة جيدة أثناء الصيام، ويمكن أن يساعدك دمج التمارين البسيطة والسهلة فى روتينك اليومى على البقاء نشطًا وتعزيز صحتك فى شهر رمضان الكريم.

تواصل ”الخليج 365” مع محمد عصب مدرب وخبير التغذية منتخب رفع الأثقال للتعرف على بعض التمارين الرياضية السهلة، والتى يمكنك ممارستها أثناء الصيام.

ويقول محمد عصب إن شهر رمضان هذا العام مميز نظراً لأن وقت الصيام قصير 13 ساعة، والجميع يتمكن من التدريبات قبل الصيام، ولكن نبعد عن التدريبات بأحمال قليلة.

وأضاف، من التمارين المهمة في شهر رمضان الكريم رياضة نط الحبل، حيث يمكن ممارستها في المنزل بكل سهولة، وتعتبر من التمارين المفيدة جداً لحرق الدهون والتنحيف، وهى من أنواع التمارين التى ينصح بها دائماً لأى شخص يعانى من زيادة الوزن لأنها وسيلة جيدة لخسارة الوزن وحرق الدهون فى حالة الانتظام عليها، إن ممارسة نط الحبل لمدة ساعة كاملة من الممكن أن تساعدك على حرق 1300 سعر حرارى.

وتابع يُنصح دائماً بممارسة تمرين نط الحبل من 20- 30 دقيقة فقط في اليوم، وتساعد تمارين نط الحبل على شد وتقوية عضلات البطن والأرداف والظهر، وهو من أنواع التمارين التى تساهم فى زيادة الكتلة العضلية وتقليل الكتلة الدهنية بشكل كبير، إنه تمرين مثالى لحرق دهون البطن وإزالة ترهلات البطن بفاعلية.