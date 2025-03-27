شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلب تقريرا خاصا من وليد سليمان عن قطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

طلبت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي تقريراً من وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين بالنادي عن مستوى اللاعبين في هذا القطاع بعدما شارك عدد كبير منهم في مباراتي إنبي وطلائع الجيش ببطولة كأس عاصمة مصر مؤخراً، ولم يظهر منهم أحداً بمستوى جيد سوى عدد قليل للغاية، ويرغب مسئولو الأهلي الوقوف على مستوى هؤلاء الناشئين من أجل تقييمهم بشكل جيد .

وفي هذا الشأن فقد استقر مسئولو الأهلي على الاستغناء عن خدمات سمير محمد مهاجم فريق الشباب بالنادي مع نهاية الموسم الجاري لعدم نجاحه في استغلال الفرص التي اُتيحت له على مدار الفترة الماضية مع الفريق الأول .

ويرى مسئولو الأهلي أن المهاجم الشاب سمير محمد حصل على أكثر من فرصة مع الفريق الأول خلال الموسم الجاري سواء حينما شارك كبديل في بعض المباريات بالدوري أو حينما شارك أساسياً في مباراتي انبي وطلائع الجيش الأخيرتين بكاس عاصمة مصر اللتين إنتهتا بخسارة الأهلي (1_صفر) و(1_3) على التوالي.

وقام مسئولو الأهلي بقيد سمير محمد في القائمة المحلية والأفريقية للأهلي هذا الموسم لكن المؤشرات الأولية تُشير إلى أن اللاعب سيرحل من النادي بنهاية الموسم الجاري بعدما استنفذ الفرص التي منحها له الجهاز الفني للفريق الأول،وغادر الأهلي بطولة كأس عاصمة مصر بعدما خسر مباراتي انبي وطلائع الجيش ويستعد الفريق لمباراة الهلال السوداني.