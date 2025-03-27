شكرا لقرائتكم خبر عن ختام منافسات دور الـ16 ببطولة أوبتاسيا للاسكواش بلندن والان مع تفاصيل الخبر

تختتم اليوم الخميس، منافسات دور الـ 16 ببطولة أوبتاسيا للاسكواش، والتي يستضيفها نادي ويمبلدون بلندن خلال الفترة بين 25 إلى 30 مارس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 118 ألف دولار.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة مصرية بواقع 12 لاعباً ولاعبة جاءوا كالتالي:

4 لاعبين في منافسات الرجال وهم: محمد أبو الغار، يوسف إبراهيم، كريم عبد الجواد، مصطفى عسل.

8 لاعبات في منافسات السيدات وهن: سلمى الطيب، كنزي أيمن، هنا رمضان، مريم متولي، نور أبو المكارم، ندى عباس، سنا إبراهيم، هانيا الحمامي.

ويحمل الثنائي البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً لقب البطولة عن النسخة الأخيرة، بينما كانت البلجيكية نيلي جليس هي آخر بطلة متوجة بالبطولة في منافسات السيدات.

كما أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، انسحاب البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، من بطولة أوبتاسيا، بسبب إصابة الركبة، يأتي ذلك بعد أيام قليلة من انسحاب نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً للسيدات من ذات البطولة بسبب إصابتها في الركبة أيضاً.