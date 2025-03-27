شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية.. الزمالك بطل دورى 2003-2004 بفارق 9 نقاط عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزمالك هو أحد أعرق الأندية المصرية، وصاحب الجماهيرية الكبيرة فى الوطن العربى، يمتلك سجلا كبيرا من البطولات سواء المحلية أو الأفريقية، ونرصد خلال أيام شهر رمضان المباراة قصة كل بطولة حققها الفارس الأبيض خلال مشواره.

توج فريق الزمالك بلقب الدوري موسم 2003-2004، وهو الموسم رقم 47 في تاريخ الدوري المصري الممتاز، وانتهى بتتويج الزمالك ليحصد لقبه الحادي عشر والثاني على التوالي.