شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية.. الزمالك بطل دورى 2003-2004 بفارق 9 نقاط عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الزمالك هو أحد أعرق الأندية المصرية، وصاحب الجماهيرية الكبيرة فى الوطن العربى، يمتلك سجلا كبيرا من البطولات سواء المحلية أو الأفريقية، ونرصد خلال أيام شهر رمضان المباراة قصة كل بطولة حققها الفارس الأبيض خلال مشواره.
توج فريق الزمالك بلقب الدوري موسم 2003-2004، وهو الموسم رقم 47 في تاريخ الدوري المصري الممتاز، وانتهى بتتويج الزمالك ليحصد لقبه الحادي عشر والثاني على التوالي.
حقق الزمالك لقب الدوري موسم 2003-2004، بفارق 9 نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني في هذا الموسم، كما أنهى الأبيض الموسم بدون أي هزيمة، حيث لعب 26 مباراة وحقق 21 فوز وتعادل في 5 مباريات.
وحصل الزمالك في هذا الموسم على لقب أفضل فريق هجوميا ودفاعيا حيث سجل لاعبوه 59 هدفا واستقبلت شباكه 16 هدفا.
وحصد عبد الحليم على مهاجم الزمالك الأسبق والهداف التاريخي للفريق لقب هداف الدوري في هذا الموسم بعد تسجيله 21 هدفا من أصل 59 هدفا سجله فريقه.
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