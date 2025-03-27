شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة سيراميكا بنصف نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الزمالك،اليوم،الخميس، تدريباته استعداداً لمواجهة سيراميكا المقرر لها فى التاسعة والنصف مساء غد، الجمعة، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر.

ويضع جوزيه بيسيرو الرتوش المدير الفنى للفريق الرتوش النهائية على خطة الأبيض لمواجهة سيراميكا ، والتعليمات الذى ينوي منحها للاعبيه قبل اللقاء المرتقب على استاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك حصل على راحة 24 ساعة، بعد مواجهة بتروجت، فى كأس عاصمة مصر، واستأنف تدريباته الثلاثاء، على أن يختتم استعداداته اليوم لمواجهة سيراميكا.