شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية حارس.. أيمن طاهر نجم الزمالك صاحب إنجاز الانضمام لقائمة مصر بمونديال إيطاليا 1990 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نتناول خلال شهر رمضان قصص وحكايات حراس المرمى الكبار الذين أثروا فى حياتنا الكروية، وأصبحوا أساطير كروية، نظرا للأرقام القياسية التى حققوها من خلال مبارياتهم، سواء مع أنديتهم أو مع المنتخب الوطنى.

نتحدث اليوم عن أيمن طاهر حارس الزمالك الأسبق:

المولد : 7 يناير 1966

رحلته كحارس : بدأ أيمن طاهر كحارس مرمى للزمالك خلال حقبة الثمانينيات وتألق بشكل ملحوظ وهو ما أدى لانضمامه للمنتخب الوطنى خلال كأس العالم التي أقيمت عام 1990 بإيطاليا .

عقب الإعتزال : نجح أيمن طاهر في فرض اسمه كأحد أفضل مدربى حراس المرمى عقب اعتزاله وهو ما جعله يتولى تدريب العديد من الأندية المصرية ، بالإضافة لنادى الزمالك خلال الفترة من 2014 إلى 2019 .

العمل في المنتخب : عمل أيمن طاهر مدربا لحراس مرمى المنتخب الوطنى في ولاية حسام البدرى عام 2019 .