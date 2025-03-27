حكاية حارس .. خورشيد .. أفضل حارس فى تاريخ المحلة ومثل ثنائيا مع عادل هيكل فى المنتخب

القاهرة - سامية سيد - نتناول خلال شهر رمضان قصصا وحكايات حراس المرمى الكبار الذين أثروا فى حياتنا الكروية، وأصبحوا أساطير كروية، نظرا للأرقام القياسية التى حققوها من خلال مبارياتهم، سواء مع أنديتهم أو مع المنتخب الوطنى. نتحدث اليوم عن فتحى خورشيد أفضل حارس فى تاريخ غزل المحلة

انضمامه للمنتخب، انضم خورشيد إلى صفوف منتخب مصر في عام 1958 وكان أول لاعب من الأقاليم خارج القاهرة والإسكندرية ينضم لمنتخب مصر على يد مدربه ميجر (مجري الجنسية) الذي طلب مشاهدته تمهيدا لضمه إلى صفوف المنتخب خاصة بعد اعتزال كاطو حارس الاتحاد السكندري وكبر سن عبد الجليل حميدة حارس الأهلي.