شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية حارس .. خورشيد .. أفضل حارس فى تاريخ المحلة ومثل ثنائيا مع عادل هيكل فى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر
انضمامه للمنتخب، انضم خورشيد إلى صفوف منتخب مصر في عام 1958 وكان أول لاعب من الأقاليم خارج القاهرة والإسكندرية ينضم لمنتخب مصر على يد مدربه ميجر (مجري الجنسية) الذي طلب مشاهدته تمهيدا لضمه إلى صفوف المنتخب خاصة بعد اعتزال كاطو حارس الاتحاد السكندري وكبر سن عبد الجليل حميدة حارس الأهلي.
شكل ثنائية مع عادل هيكل
نال خورشيد إعجاب ميجر الذي سارع بضمه للمنتخب والاعتماد عليه وكان ذلك في بداية موسم 58 ونجح مع عادل هيكل حارس مرمي الأهلي فى تشكيل أشهر ثنائي لحراسة مرمي منتخب مصر واستمر التنافس بينهما علي مدي عشر سنوات كاملة حتي جاءت نكسة 67 التي تسببت فى اعتزال عدد كبير من نجوم الكرة في مصر.
بداية تألقه الدولي
شهدت مباراة غانا في 13 نوفمبر 1959 المؤهلة لأولمبياد روما 1960 بداية تألق خورشيد رسميا مع منتخب مصر، وضمت تشكيلة المنتخب فيها فتحى خورشيد لحراسة المرمى ومعه محمد رفاعى وعبده نصحى وطارق سليم والشغبى وعبده سليم وعصام بهيج وحمدى عبد الفتاح ورأفت عطية والشربينى ورفعت الفناجيلى وفازت بها مصر 2-1.
وفاته
توفي فتحي خورشيد يوم 15 يونيو 2018 بمركز أورام جامعة المنصورة الذي نقل اليه منذ أكثر من شهر بعد تدهور حالته الصحية، وبعد صراع مع مرض السرطان استمر لاكثر من 10 سنوات.
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