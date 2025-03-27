الامارات | مؤتمر صحافي للكشف عن تفاصيل بطولة «الطيران اللاسلكي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد اللجنة المنظمة للبطولة الدولية الأولى للطيران اللاسلكي لمجلس التعاون والشرق الأوسط، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، مؤتمراً صحافياً الساعة 12 ظهر اليوم، بالقاعة الكبرى بفندق «راديسون بلو» في العين، للإعلان عن تفاصيل البطولة التي تستضيفها مدينة العين من الثاني حتى السابع من شهر أبريل المقبل، بمشاركة 40 طياراً يمثلون 16 دولة.

ووفق بيان رسمي من اللجنة المنظمة سيحضر المؤتمر رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، نصر حمودة النيادي، وعدد من الشخصيات الرياضية.

وسيتخلل المؤتمر عرض تفصيلي عن البطولة وأهدافها، وتسليط الضوء على أهمية الحدث في تعزيز السياحة الرياضية بمدينة العين، علاوة على إلقاء الضوء على أبرز المشاركين وعلى الأنشطة المصاحبة للحدث.