الامارات | منصور بن محمد رئيساً للجنة الأولمبية الوطنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية فوز سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم برئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية للفترة الأولمبية 2024-2028، بعد حسم سموّه لمقعد الرئيس، وذلك وفقاً للنظام الأساسي للجنة ولوائح الانتخابات الخاصة بها والمعتمدة من قبل مجلس إدارتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية، الذي عُقد، أمس، في دبي، حيث ترأّس سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الاجتماع عقب إعلان فوزه، بحضور وزير الرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، والأمين العام للجنة الأولمبية، فارس محمد المطوّع، وأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع، أكّد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن تولي مسؤولية رئاسة المؤسسات الوطنية أمانة، وتكليف يستوجب الإخلاص والتفاني في تحمّلها، وثقة غالية من قامات رياضية وطنية، أثروا المشهد الأولمبي في الدولة بعزيمة ومثابرة، حين وضعوا رفعة الوطن في المحافل الرياضية نُصب أعينهم رسالةً حملوها بكل انتماء من دون انتظار إطراء أو ثناء، فكانوا خير داعمين لمسيرة النجاح والإنجازات الرياضية على المستويات كافة.

كما أكّد سموّه أن الرؤية السديدة لسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، خلال فترة توليه رئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية، التي استمرت لمدة 16 عاماً، كان لها بالغ الأثر في الإنجازات المتنوعة التي شهدتها الحركة الأولمبية الوطنية على جميع الصعد، ما شكّل إرثاً راسخاً للحركة الأولمبية في دولة الإمارات، وقيمةً مضافةً لهذا القطاع الحيوي الذي يبرز نجاحات الدولة ومدى ازدهارها في كبرى المحافل الرياضية التي يشارك فيها الرياضيون من جميع أنحاء العالم.

وثمّن سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة التي قدمها رؤساء اللجنة الأولمبية الوطنية، منذ تأسيسها في عام 1979، والتي كانت ولاتزال أساساً قوياً لانطلاقة متميّزة لجميع مكونات الحركة الأولمبية في دولة الإمارات، لترتقي عقب ذلك إلى مراحل أرحب من الازدهار والتطور، شهدت إنجازات فريدة من نوعها باسم الوطن في كبرى المحافل.

وأشار سموّه إلى أن من تلك الإنجازات ما ارتبط بصبغة تاريخية، حين حصدت الإمارات أول ميدالية في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2004، بتتويج الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم بذهبية رماية الدبل تراب، وكذلك الإنجازات الأخرى التي عكست مكانة الدولة مركزاً ريادياً لاستضافة وتنظيم أبرز المناسبات والفعاليات الرياضية، عندما نظمت الإمارات مؤتمر سبورت أكورد دبي العالمي عام 2010 في نسخته الثامنة، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى الإنجاز الأولمبي في عام 2018 الذي كتب بداية جديدة لرياضيينا في الألعاب الأولمبية للشباب من خلال الفوز بالميدالية الفضية بمنافسات قفز الحواجز عن طريق الفارس عمر المرزوقي.

وأكّد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن استكمال المسيرة الحافلة للحركة الأولمبية الوطنية يتطلب تضافر جهود الجميع، سواء من اتحادات رياضية أو جهات ومؤسسات ذات علاقة بطبيعة العمل الأولمبي، للمضي قدماً في توفير الإمكانات اللازمة للرياضيين، وتهيئة الأجواء أمامهم لتحقيق أفضل النتائج والسعي إلى استدامة الإنجازات الرياضية باسم الوطن.

وشهد الاجتماع عرض اعتماد اللجنة الأولمبية الدولية لقرار الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية، بشأن الموافقة على تمديد ولاية مجلس إدارة اللجنة للفترة الأولمبية 2024-2028، واعتماد التقرير الفني والإداري للجنة الأولمبية الوطنية لعام 2024، واعتماد الرؤية الفنية والإدارية وخطة النشاط الأولمبي للجنة الأولمبية الوطنية للفترة الأولمبية 2024-2028، تأكيداً لدور اللجنة الفاعل عضواً بارزاً بكبرى المؤسسات والجهات الرياضية القارية والعالمية، وحرصها على إنجاح المشاركات المقامة تحت مظلة تلك الجهات، بما يعكس التزامها بالدور الذي تضطلع به في الارتقاء بالحركة الأولمبية على الصعد كافة، والإسهام في نشر روح التنافس والتميّز والصداقة والاحترام.

كما تم اعتماد الحساب الختامي للجنة الأولمبية الوطنية للسنة المالية 2024 خلال الاجتماع، إضافة إلى الميزانية التقديرية للجنة الأولمبية الوطنية للسنة المالية 2025، وتقرير مدقق الحسابات للسنة المالية 2024، وميزانية الإعداد والمشاركة للدورات الرياضية وفق خطة النشاط الأولمبي لعام 2025، إضافة إلى اعتماد التقارير المالية والإدارية الخاصة بمركز الإمارات للتحكيم الرياضي.

أحمد بن محمد يبارك لمنصور بن محمد

هنّأ سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بفوزه برئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية للفترة 2024-2028، متمنياً له التوفيق في قيادة الحركة الأولمبية لمرحلة جديدة من الإنجازات.

وقال سموّه في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»: «نبارك لأخي سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم فوزه برئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية للفترة 2024-2028، ونتمنى له التوفيق في قيادة الحركة الأولمبية لمرحلة جديدة من الإنجازات، لرفع اسم الإمارات عالياً في المحافل الرياضية الإقليمية والعالمية، كما نتوجه بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة الأولمبية الوطنية الذين تشرفت بالعمل معهم خلال السنوات الماضية».

تعديلات الميثاق الأولمبي الدولي

استعرض الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، فارس المطوّع، خلال الاجتماع، التعديلات على الميثاق الأولمبي الدولي الذي تم تحديثه في 30 يناير الماضي، التي تُعدّ تعديلات جوهرية في تاريخ الحركة الأولمبية الدولية، لاسيما في ما يخص المشاركات الأولمبية وآليات التأهل، وحق استضافة وتنظيم الدورات الأولمبية، وزيادة دور اللجان الأولمبية الوطنية في المشاركة بالقرارات الخاصة باختيار المدن المرشحة لإقامة المحافل الأولمبية.

وعقب الاجتماع العادي للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية، شهد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم مراسم توقيع اتفاقية استضافة مقرات الاتحادات الرياضية الوطنية، بالمقر الجديد للجنة الأولمبية الوطنية في دبي، الذي يضم 21 اتحاداً رياضياً وطنياً من مختلف الرياضات الفردية والجماعية.

منصور بن محمد:

. رؤية أحمد بن محمد شكّلت إرثاً راسخاً للحركة الأولمبية في دولة الإمارات.

. نثمّن الجهود الكبيرة لرؤساء اللجنة الأولمبية الوطنية منذ تأسيسها في عام 1979.

. توقيع اتفاقية استضافة مقرات الاتحادات الرياضية الوطنية بالمقر الجديد للجنة الأولمبية الوطنية في دبي.

. الاجتماع استعرض التعديلات الجوهرية في الميثاق الأولمبي الدولي، واعتماد خطة النشاط الأولمبي حتى عام 2028.