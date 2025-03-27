شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الهلال السوداني.. ويطلب زيادة الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي الاستعداد لمباراة الهلال السوداني المقرر لها التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل الموافق الأول من أبريل القادم بإستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي حصل الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مشجع فيها ، وأرسل النادي خطاباً جديداً السبت الماضي إلى الجهات المعنية من أجل زيادة عدد الجمهور في مباراة الهلال السوداني من 30 ألف إلى السعة الكاملة لإستاد القاهرة أو 50 ألف مُشجع .

وحاول الأهلي زيادة الحضور الجماهيري أمام الهلال لكن المحاولات لم تُكلل بالنجاح ليتم إخطار إدارة القلعة الحمراء بإن العدد المسموح به في مباراة الهلال سيكون 30 ألف مُشجع فقط ، ويتطلع الأهلي لتحقيق نتيجة جيدة في مباراة الذهاب تُسهّل مهمة الفريق في مباراة العودة يوم 8 أبريل المقبل التي ستقام في موريتانيا.

على جانب آخر، يسابق الجهاز الإداري بالنادي الأهلي الزمن من أجل إنهاء ترتيبات وتأشيرات سفر الفريق الأحمر إلى موريتا، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني يوم 8 أبريل المقبل في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يعكف على الانتهاء من كافة الإجراءات والترتيبات الخاصة بسفر البعثة الحمراء إلى موريتانيا.

ويتواصل الجهاز الإداري بالنادي الأهلي مع السفارة الموريتانية في القاهرة من أجل إنهاء إجراءات السفر، كما يرتب مع السفارة المصرية في موريتانيا من أجل الترتيب لاستقبال البعثة الحمراء وتلبية احتياجات مسئولي النادي الأهلي طوال فترة الإقامة من تحديد ملاعب التدريب واختيار فندق الإقامة ووسائل النقل التي تقل البعثة طوال مدة الإقامة في موريتانيا.