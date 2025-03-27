شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مصر يبحث عن بطل جديد بعد صعود 13 فريقا على منصة التتويج والان مع تفاصيل الخبر

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر، والذي ينطلق مساء الجمعة المقبل الموافق 28 مارس الجاري، حيث اكتملت أضلاع المربع الذهبي، تمهيداً لحسم هوية بطل النسخة الحالية من البطولة الأعرق في تاريخ الكرة المصرية، بعدما تأهل كل من، بيراميدز حامل اللقب، الزمالك، البنك الأهلي وسيراميكا إلى نصف النهائي.

ويلتقى البنك الأهلي مع بيراميدز، فيما يواجه الزمالك فريق سيراميكا، وذلك في التاسعة والنصف مساء الجمعة 28 مارس الجاري، وكان بيراميدز توج بآخر لقب ببطولة كأس مصر، بعدما تغلب على زد فى المباراة النهائية بهدف نظيف.

وتوج بكأس مصر 13 فريقاً منذ نشأتها، ويأتي النادي الأهلي في مقدمة الفرق التي توجت بالنصيب الأكبر من البطولة، حيث يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجا ببطولة كأس مصر بعدما حصل عليه 37. وفي المركز الثاني يأتى نادي الزمالك برصيد 28 لقبا، بينما أحتل مركز وصافة الكأس 13 مرة.

وجاء في المركزين الثالث والرابع نادي الاتحاد السكندري، والترسانة فكل منهم حصل على اللقب 6 مرات، وحصل زعيم الثغر على الوصافة 8 مرات، بينما حصل الترسانة عليها في 3 مرات. وفي المركز الخامس جاء نادي المقاولون حصولا على لقب البطولة 3 مرات ومثلهم في الوصافة.

وحصل الرباعي "الإسماعيلي والأوليمبي وإنبي وحرس الحدود" كل منهم على لقبين فقط، وجاء الدراويش في مركز الوصافة 4 مرات، وإنبي والأوليمبي كل منهم مرتين، وأكتفي فريق حرس الحدود بحصد اللقب مرتين فقط دون وصافة.

وحصل النادي المصري على اللقب مرة واحدة في تاريخه وجاء في مركز الوصافة في 8 مرات، وتساوى فريقي القناة والترام في حصد اللقب والوصافة مرة واحدة في كل منهم.

وأخيراً اختتم فريق بيراميدز مشوار الأبطال بعدما توج بالنسخة الأخيرة من كأس مصر، عقب الفوز في المباراة النهائية على زد بهدف نظيف، ليكون البطل رقم 13.