شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب دورى المحترفين بعد الجولة الـ27 والان مع تفاصيل الخبر

حقق المقاولون العرب فوزا صعبا على منتخب السويس بهدفين نظيفين ضمن فعاليات الجولة الـ27 لدورى المحترفين ليستمر فى وصافة المسابقة برصيد 55 نقطة، كما نجح أبو قير للأسمدة فى تحقيق فوز ثمين خارج ملعبه على كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 50 نقطة فى المركز الثالث للمسابقة.

كما فاز وادى دجلة على الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب الشرطة بالعباسية، ليرتفع رصيد الفائز إلى 57 نقطة فى صدارة جدول الترتيب.

كما استعاد الترسانة نغمة الانتصارات بالفوز على لافيينا بهدف مقابل لا شىء من ضربة جزاء أحرزها محمد الشرخة ليرفع رصيده إلى 38 نقطة، كما فاز المنصورة على وى بثلاثية نظيفة.

وأسفرت باقى مباريات الجولة على النتائج التالية:

القناة 0 – 1 طنطا

السكة الحديد 2 – 2 بروكسى

سبورتنج 0 – 0 راية

بلدية المحلة 2 – 1 ديروط

بترول أسيوط 1 – 2 أسوان

اليكم ترتيب الدورى بعد الجولة الـ25 على النحو التالى : -

وادى دجلة 57 نقطة

المقاولون العرب 55 نقطة

أبو قير للأسمدة 50

أسوان 46 نقطة

كهرباء الإسماعيلية 43 نقطة

وى 43 نقطة

السكة الحديد 41 نقطة

الترسانة 38 نقطة

القناة 37 نقطة

بروكسى 35 نقطة

بترول أسيوط 35 نقطة

بلدية المحلة 32 نقطة

الداخلية 30 نقطة

المنصورة 27 نقطة

طنطا26 نقطة

راية 26 نقطة

لافيينا 25 نقطة

السويس 25 نقطة

سبورتنج 21 نقطة

ديروط 20 نقطة