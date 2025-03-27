شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح وزيزو أكبر الرابحين من معسكر منتخب مصر فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان القائد محمد صلاح ومعه أحمد مصطفى "زيزو" ثنائي منتخب مصر، أكبر الرابحين بعد أن أحرز الأول هدفه الشخصي السادس في هذه تصفيات كأس العالم خلال معسكر مارس في لقاء إثيوبيا، وغرد وحيداً في صدارة هدافي التصفيات برصيد 6 أهداف، كما عزز موقعه على رأس قائمة هدافي المنتخب الوطني طوال تاريخه في تصفيات كأس العالم برصيد 17 هدفاً.



أما "زيزو" فقد عزز تقدم المنتخب في لقاء إثيوبيا عندما أحرز الهدف الثاني واستعاد به ذاكرة التسجيل بعد غياب دام منذ أن أحرز هدفه الدولي الثاني في شباك منتخب مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا الماضية بتاريخ 28 مارس 2023، ثم سجل هدف الفوز على سيراليون في لقاء الثلاثاء الماضى.

وواصل منتخب مصر تألقه فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث أصبح ضمن الثلاثى الأكثر جمعًا للنقاط بعد مرور 6 جولات، برصيد 16 نقطة، متساويًا مع منتخبي تونس وكوت ديفوار.

وحقق الفراعنة هذا الرصيد المميز بعد 5 انتصارات وتعادل وحيد، ليؤكدوا تفوقهم في المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيهم، ويشاركهم في القمة منتخبا تونس وكوت ديفوار، اللذان قدما أداءً قويًا أيضًا في مجموعاتهما.

حقق منتخب مصر فوزا مثيرا على نظيره سيراليون، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين، الثلاثاء، على استاد القاهرة في الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

بهذه النتيجة عزز منتخب مصر من صدارته للمجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى، برصيد 16 نفطة بعد خوض 6 مباريات، مُحققًا 5 انتصارات وتعادل وحيد.

وكان منتخب مصر بقيادة حسام حسن حقق فوزاً مستحقاً بثنائية نظيفة على إثيوبيا فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة الماضى ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وتمكن من الفوز على سيراليون في الجولة السادسة، بهدف دون رد، ليجمع 6 نقاط من هذا المعسكر، ويحافظ على الصدارة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو وصيف المجموعة.