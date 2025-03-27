شكرا لقرائتكم خبر عن أندية الممتاز تراقب محمد شيكا هداف دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب عدد من أندية الدورى الممتاز محمد شيكا مهاجم كهرباء الإسماعيلية هداف دورى المحترفين، والذى تألق بشدة خلال الموسم الحالى مع فريقه.

وظهر اللاعب بشكل جيد مع فريقه في دوري المحترفين، ومع منتخب المحليين خلال مواجهتى جنوب أفريقيا فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للمحليين.

ورفض مسئولو كهرباء الإسماعيلية فكرة الاستغناء عن اللاعب خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية بداعى الحاجة الماسة لجهوده فى ظل المنافسة القوية على الصعود لدورى الأضواء.

ويحتل كهرباء الإسماعيلية المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 43 نقطة، وخسر مساء أمس الأربعاء من فريق أبو قير للأسمدة.