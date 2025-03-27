شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يخوض مرانا خفيفا بمقر إقامته بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

خاض مساء الأربعاء المنتخب الوطني تحت 17 سنة مرانا خفيفا بمقر إقامته بالمغرب، بعد ساعات من وصوله إليها للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.

وفضل الجهاز الفني أن يكون المران خفيفا، تجنبا لتعرض اللاعبين للإرهاق بعد رحلة السفر التي استغرقت ما يقرب من 6 ساعات.

وقرر أحمد الكاس، المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عامًا، السفر للمغرب فجر الأربعاء استعداداً لبطولة أمم أفريقيا تحت 17 سنة التي تنطلق بالمغرب نهاية الشهر الجاري.

وأعلن الكاس قائمة اللاعبين النهائية التي تشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها المغرب من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 أبريل.

وجاءت القائمة كالتالي: عمر عبد العزيز - عمرو عادل- ياسين حاتم -عمر محمد كمال - نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - أدهم فريد - آدم محمد - مهند الشامي - أحمد إيهاب - محمد شحاتة -حمزة عبدالكريم - بلال عطية - عبد الرحمن أبو اليزيد - معاذ فوزي - عمر العدوي - عبدالعزيز الزغبي - فارس فخري - إبراهيم السيد -أنس رشدي - يوسف تامر - زياد أيوب -باسل مدحت - يوسف وجيه -محمود شاكر.

ويفتتح منتخب مصر مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة جنوب أفريقيا يوم 31 من شهر مارس الجاري، ثم يلتقى بوركينا فاسو يوم 3 من شهر أبريل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.