شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الأندية بالأولمبية يكشف كواليس الرد على شكوى الأهلي فى أزمة مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء شريف القماطي، رئيس لجنة الأندية باللجنة الأولمبية، أن النادي الأهلي أكد أنه لم يطلب حكاما أجانب لمباراة القمة أمام الزمالك.

وقال القماطي، في تصريحات تليفزيونية: "لجنة الأندية والهيئات والقيم هي لجنة تابعة للجنة الأولمبية، ويجيب أن يترأسها عضو من أعضاء اللجنة الأولمبية، وهي مختصة بكل ما يعرض عليها من مشاكل تتعرض باللوائح".

وتابع: "ننظر الشكاوي من حيث تطبيق اللوائح، وهي لها دور وسبق وأن تقدم اتحاد الكرة ولجنة الحكام في وقت سابق بشكاوي وتم النظر فيها".

وعن شكوى الأهلي قال: "الأهلي أرسل الشكاوى على مرحلتين، وطلب ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الرابطة واتحاد الكرة حتى لا يتم إهدار حق الأندية، والشكوى الثانية كانت يؤكد أنه تضرر من قرار الرابطة، وأنه لم ينسحب من مباراة القمة".

وشدد: "طلبنا رد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، والرابطة أكدت صحة موقفها وأن الأهلي لم يطلب حكاما أجانب، وأن الرابطة هي من طلبت حكام أجانب، ولجنة اتحاد الكرة أعلن عن وجود طاقم مصري".

وواصل: "الرابطة أكدت أنها طبقت اللائحة على الأهلي لأنه انسحب من المباراة، واتحاد الكرة أكد أن الأهلي لم يطلب حكاما أجانب، والأهلي لم يقُل في شكواه إنه طلب حكاما أجانب، وإنما أكد أن الرابطة هي من طلبت".

وأكمل: "اللجنة ناقشت شكوى الأهلي، من حيث اللوائح وليس فنيًا، ولم نناقش أي تفاصيل ولكن تم النظر في ردود الرابطة والاتحاد، ولم نرد على الأهلي على طلبه عقد جلسة استماع". وزاد: "اللوائح والشواهد ثابتة، ولذلك كان القرار سريعا، ولم يحدث أي تواصل مع أي حجة للتأثير على قرارنا".