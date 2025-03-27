شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت فى الجولة الـ27 لدورى المحترفين.. تعرف على النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز وادى دجلة على الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب الشرطة بالعباسية ضمن فعاليات الجولة الـ27 من مسابقة دورى المحترفين، ليرتفع رصيد الفائز إلى 57 نقطة فى صدارة جدول الترتيب.

وفى إطار مباريات نفس الجولة حقق المقاولون فوزا صعبا على منتخب السويس بهدفين نظيفين ليستمر فى وصافة المسابقة برصيد 55 نقطة، كما نجح أبو قير للأسمدة فى تحقيق فوز ثمين خارج ملعبه على كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 50 نقطة فى المركز الثالث للمسابقة.

كما استعاد الترسانة نغمة الانتصارات بالفوز على لافيينا بهدف مقابل لا شىء من ضربة جزاء أحرزها محمد الشرخة ليرفع رصيده إلى 38 نقطة، كما فاز المنصورة على وى بثلاثية نظيفة.

وأسفرت باقى مباريات الجولة على النتائج التالية:

القناة 0 – 1 طنطا

السكة الحديد 2 – 2 بروكسى

سبورتنج 0 – 0 راية

بلدية المحلة 2 – 1 ديروط

بترول أسيوط 1 – 2 أسوان