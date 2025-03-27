شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام مصرى لمباراة اتحاد الجزائر وشباب قسنطينة بكأس الاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقم حكام مصرى لإدارة مباراة اتحاد الجزائر (الجزائر) ضد شباب قسنطينة (الجزائر)، فى كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والمقرر إقامتها يوم 5 أبريل المقبل بملعب 5 يوليو

الطاقم المصرى الذى سيدير اللقاء مكون من أمين عمر حكما للساحة، ويساعده محمود أبو الرجال مساعدا أول، وأحمد حسام طه مساعدا ثانيا، ومحمد معروف حكما رابعا، ومحمود عاشور حكما أول مساعدا فار، ومحمود البنا حكما مساعدا ثانيا للفار.