شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام مصرى لمباراة اتحاد الجزائر وشباب قسنطينة بكأس الاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقم حكام مصرى لإدارة مباراة اتحاد الجزائر (الجزائر) ضد شباب قسنطينة (الجزائر)، فى كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والمقرر إقامتها يوم 5 أبريل المقبل بملعب 5 يوليو
الطاقم المصرى الذى سيدير اللقاء مكون من أمين عمر حكما للساحة، ويساعده محمود أبو الرجال مساعدا أول، وأحمد حسام طه مساعدا ثانيا، ومحمد معروف حكما رابعا، ومحمود عاشور حكما أول مساعدا فار، ومحمود البنا حكما مساعدا ثانيا للفار.
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن مواعيد مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2024-2025، والتي ستشهد مواجهات قوية بين الفرق المتأهلة.
تُقام مباريات الذهاب يوم الأربعاء 2 أبريل 2025.فيما تلعب مواجهات الإياب يوم الأربعاء 9 أبريل 2025، لتحديد المتأهلين إلى نصف النهائي.
ستيلينبوش (جنوب إفريقيا) × الزمالك (مصر)
الذهاب: ملعب كيب تاون – جنوب أفريقيا
الإياب: استاد القاهرة الدولي – مصر
أسيك ميموزا (كوت ديفوار) × نهضة بركان (المغرب)
الذهاب: ملعب فيليكس هوفويت بواني – أبيدجان
الإياب: الملعب البلدي – بركان
شباب قسنطينة (الجزائر) × اتحاد العاصمة (الجزائر)
الذهاب: ملعب الشهيد حملاوي – قسنطينة
الإياب: استاد 5 يوليو – الجزائر العاصمة
المصري البورسعيدي (مصر) × سيمبا (تنزانيا)
الذهاب: استاد برج العرب – مصر
الإياب: الملعب الوطني – دار السلام، تنزانيا
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