شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا لا يعرف الفوز على الزمالك قبل مواجهة نصف نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق سيراميكا بقيادة على ماهر، لمواجهة قوية أمام الزمالك في التاسعة والنصف مساء الجمعة، في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر لكرة القدم.

الزمالك عقدة سيراميكا

وفشل فريق سيراميكا في تحقيق أي فوز على الزمالك خلال اللقاءات التي جمعت بينهما طوال تاريخه، حيث واجه الزمالك في 10 مناسبات في جميع المسابقات تلقى 9 هزائم وتعادل في مباراة واحدة، منها 9 مباريات في الدورى وواحدة في كأس رابطة الأندية "كأس عاصمة مصر الحالية".

وستكون مباراة الجمعة هي الأولى بين الزمالك وسيراميكا في بطولة كأس مصر، فهل تشهد كسر عقدة الزمالك وتحقيق سيراميكا الفوز الأول أم يكرس الزمالك عقدته ويطيح بسيراميكا؟

ونجح فريق سيراميكا فى تحقيق نتيجة إيجابية مع الزمالك فى آخر مباراة جمعت بيهما وكانت فى بطولة الدورى المصرى "دورى nile" ، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى الأسبوع الخامس هذا الموسم.

جدير بالذكر أن سيراميكا تأهل لهذا الدور بعد الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المقابل تخطى نادى الزمالك عقبة سموحة فى نفس الدور بأربعة أهداف مقابل هدفين.