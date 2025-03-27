شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ستيلينبوش: الزمالك أحد عمالقة القارة الأفريقية ونحن الفريق الأقل حظا للتأهل والان مع تفاصيل الخبر

تحدث ستيف باركر المدير الفني لنادي ستيلينبوش الجنوب أفريقي، عن مواجهة الزمالك المقبلة ضمن منافسات مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال ستيف باركر في تصريحات تليفزيونية: "لدي حماس كبير للمباراة المقبلة، أن تلعب ضد فريق من عيار الثقيل، وأحد عمالقة القارة الأفريقية، الفائز أكثر من مرة بالكونفدرالية، وحامل اللقب الحالي، فهذا يولد الكثير من الحماس والتوقعات لهذه المواجهة، وأنا متحمس لها وكذلك اللاعبين".

وأضاف: "الزمالك فريق يتمتع بتاريخ كبير وخبرة واسعة في كرة القدم الأفريقية، ستكون مواجهة صعبة، لكنها تحدٍ نرحب به لهذا السبب نرغب في اللعب في مثل هذه البطولات، لمواجهة فرق مثل الزمالك". وأكمل: "كما قلت، إنها مواجهة مثيرة للغاية وتحدٍ كبير لي وللاعبين إنهم فريق أثبت أنه عملاق في القارة".

واختتم حديثه قائلًا: "سنكون دائمًا الفريق الأقل حظًا بغض النظر عن هوية خصمنا في القرعة، لكن نعم، نحن نفخر بكوننا فريقًا مليئًا بالالتزام والمرونة، ونريد أن نترك بصمتنا في القارة، وهذه المواجهة تمنحنا تلك الفرصة".

ويحل الزمالك ضيفاً على نظيره ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر يوم 2 أبريل المقبل على استاد كيب تاون، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية