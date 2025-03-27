شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتصدر المرحلة النهائية بدوري محترفي اليد.. والزمالك ثانيا والان مع تفاصيل الخبر

تصدر فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلي جدول ترتيب دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 بعد انتهاء الجولة الثانية عشر بالمرحلة النهائية برصيد 39 نقطة .

بينما حل فريق الزمالك بالمركز الثاني برصيد 34 نقطة يليه سبورتنج ثالثا برصيد 27 نقطة .

فاز فريق كرة اليد بالنادي الأهلي علي نظيره سبورتنج بنتيجة 31-25 علي صعيد الجولة الحادية عشر بالمرحلة النهائية من دوري المحترفين للرجال لكرة اليد للموسم المحلي 2024-2025 .

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في الجولة المقبلة مع البنك الأهلي الجمعة المقبل، بينما فاز الزمالك علي طلائع الجيش بنتيجة 32-22 قبل مواجهة سبورتنج في الجولة المقبلة .

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن جدول منافسات دور ربع نهائي كأس مصر للرجال للموسم المحلي 2024-2025 و المحدد له يوم 11 إبريل القادم .

و يشهد دور ربع نهائي كأس مصر لقاءات بين كلا من ، سبورتنج مع الأهلي و الشمس مع البنك الأهلي وسموحة مع طلائع الجيش والزمالك مع الزهور.

فيما توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب دوري المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 رسميا بالفوز علي نظيره البنك الأهلي في الختام.