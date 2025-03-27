شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُعدد مكاسب منتخب مصر بعد نهاية معسكر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر العديد من المكاسب من خلال معسكر مارس الجاري الذي تضمن لقائي إثيوبيا على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء المغربية في الجولة الخامسة وتفوق (2 – 0) مساء يوم الجمعة الماضي، ثم سيراليون على ملعب القاهرة أمس (الثلاثاء) وفاز أيضاً (1 – 0) في الجولة السادسة بالمجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وواصل منتخب مصر تألقه فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث أصبح ضمن الثلاثى الأكثر جمعًا للنقاط بعد مرور 6 جولات، برصيد 16 نقطة، متساويًا مع منتخبي تونس وكوت ديفوار.

وحقق الفراعنة هذا الرصيد المميز بعد 5 انتصارات وتعادل وحيد، ليؤكدوا تفوقهم في المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيهم، ويشاركهم في القمة منتخبا تونس وكوت ديفوار، اللذان قدما أداءً قويًا أيضًا في مجموعاتهما.

أضاف المنتخب الوطني 6 نقاط جديدة رفع بها رصيده إلى 16 نقطة وعزز موقعه في صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينافاسو الذي تفوق هو الآخر على جيبوتي (4 – 1) غينيا بيساو (2 – 1) في نفس الجولتين.

المنتخب الوطني بات الأكثر حصولاً علىلى النقاط في الجولات الست الأولى للتصفيات بالتساوي مع منتخبي تونس وكوت ديفوار علماً بأن المنتخب المغربي الوحيد في المجموعات التسع الذي تمكن من تحقيق العلامة الكاملة بحصده 15 نقطة من خمس مواجهات في المجموعة الخامسة.

استعاد "الفراعنة" نغمة الفوز التي غابت في آخر لقاء بتصفيات المونديال أمام غينيا بيساو (1 – 1) وكذلك في لقائي الجولتين الخامسة والسادسة في تصفيات أمم أفريقيا أمام كاب فيردي (1 – 1) وبوتسوانا بنفس النتيجة.

وحقق منتخب مصر فوزا مثيرا على نظيره سيراليون، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين، الثلاثاء، على استاد القاهرة في الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

بهذه النتيجة عزز منتخب مصر من صدارته للمجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى، برصيد 16 نفطة بعد خوض 6 مباريات، مُحققًا 5 انتصارات وتعادل وحيد.

وكان منتخب مصر بقيادة حسام حسن حقق فوزاً مستحقاً بثنائية نظيفة على إثيوبيا فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وتمكن من الفوز على سيراليون في الجولة السادسة، بهدف دون رد، ليجمع 6 نقاط من هذا المعسكر، ويحافظ على الصدارة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو وصيف المجموعة.