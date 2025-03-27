شكرا لقرائتكم خبر عن بوكان تلحق ببعثة سيدات طائرة الأهلى في نيجيريا عقب انتهاء جلسات التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

تلحق المحترفة تاتيانا بوكان لاعبة فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلي ببعثة الفريق يوم 4 إبريل عقب انتهاء جلسات التأهيل لخوض بطولة أفريقيا.

ويجري الجهاز الطبي لفريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي محاولات مكثفة من أجل لحاق المحترفة تاتيانا بوكان بنهائيات بطولة أفريقيا مع الفريق في نيجيريا، والمحدد لها الفترة من 30 مارس وحتى 14 أبريل المقبل.

وأثبتت الأشعة التي خضعت لها تاتيانا بوكان، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلى، إصابتها بتمزق بأحد أربطة الكاحل الأيسر.

وتعرضت تاتيانا للإصابة أثناء مواجهة سبورتنج في نصف نهائي كأس مصر، وغابت على أثرها عن مواجهة الزمالك فى النهائي.

وتخضع تاتيانا لبرنامج تأهيلي مكثف خلال الأيام المقبلة للعودة مرة أخرى للمشاركة مع الفريق.

وتوج فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك بلقب كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025، بالفوز على الأهلى بنتيجة 3-0 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.