شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2009 يواجه سيراميكا غدا وبتروجت السبت وديًا استعدادا لتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المنتحب الوطني تحت 16سنة، بقيادة مديره الفني حسين عبد اللطيف معسكره التدريبي، الذي انطلق مساء الاثنين، 24 مارس الحالي، ضمن استعدادات المنتخب لخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة حسين عبد اللطيف على تقسيم المعسكر التدريبي، المقام على ملاعب المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف، بمدينة السادس من أكتوبر على مرحلتين، وفقاً لجدول زمني وضعه الجهاز الفني ،وتبدأ المرحلة الأولى من 24 مارس وحتى الخميس 27 مارس الحالي، بينما المرحلة الثانية تقام في يومي الجمعة والسبت المقبلين .

وشهدت المرحلة الأولى، تواجد 25 لاعباً من أندية: "زد والأهلي والزمالك والإسماعيلي والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا وحرس الحدود وغزل المحلة والقناة ومودرن سبورت وإنبي وسموحة والنصر الإمارات "، على أن تشمل المرحلة الثانية تواجد 27 لاعباً بإضافة لاعبي أندية: "بيراميدز وفاركو والاتحاد السكندري وطنطا وبتروجت والعبور".

ويخوض المنتخب، خلال معسكره الحالي ثلاث مواجهات ودية أمام أندية زد تحت ١٧ سنة وأقيمت االيوم الأربعاء وسيراميكا تحت 17سنة غداً الخميس، على أن يختتم معسكره السبت المقبل، بمواجهة بتروجت تحت 17 سنة .

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16سنة كلاً من: حسين عبد اللطيف مديراً فنياً فنيا، عبد الستار صبري مدرباً عاماً ، كريم أيمن مدرباً مساعداً ، أمير عبد الحميد مدرباً لحراس المرمى ، شادي الشريف مديراً ادارياً ، محمد أكمل طبيباً للفريق، شادي الجيلاني محللاً للأداء، ووجيه حسن عامل مهمات .