شكرا لقرائتكم خبر عن برقية اعتذار من مصطفى محمد لحسام حسن وجهاز المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في لفتة تعكس الروح الرياضية والاحترام، أرسل مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي، برقية اعتذار إلى المدير الفني حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن والجهاز الفني بالكامل، على خلفية انفعاله لحظة استبداله خلال مباراة الفراعنة أمام سيراليون أمس.

أعرب مصطفى محمد عن أسفه الشديد لما بدر منه من عصبية لحظة التبديل، مؤكدًا أنه لم يقصد الاعتراض أو إظهار أي استياء من قرار الجهاز الفني، بل كان مدفوعًا برغبته القوية في تقديم الإضافة للمنتخب.

المهاجم الدولي أوضح أن تصرفه جاء بسبب حرصه على تقديم مستوى مميز خلال مشاركته مع المنتخب الوطني.

شدد مصطفى على أنه يكن كل الاحترام والتقدير للجهاز الفني، مؤكدًا أن الواقعة لا تتعدى كونها نرفزة ملعب، وأنه يضع مصلحة المنتخب فوق كل شيء.

وواصل منتخب مصر تألقه فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث أصبح ضمن الثلاثى الأكثر جمعًا للنقاط بعد مرور 6 جولات، برصيد 16 نقطة، متساويًا مع منتخبي تونس وكوت ديفوار.

وحقق الفراعنة هذا الرصيد المميز بعد 5 انتصارات وتعادل وحيد، ليؤكدوا تفوقهم في المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيهم، ويشاركهم في القمة منتخبا تونس وكوت ديفوار، اللذان قدما أداءً قويًا أيضًا في مجموعاتهما.

وحقق منتخب مصر فوزا مثيرا على نظيره سيراليون، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين، الثلاثاء، على استاد القاهرة في الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

بهذه النتيجة عزز منتخب مصر من صدارته للمجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى، برصيد 16 نفطة بعد خوض 6 مباريات، مُحققًا 5 انتصارات وتعادل وحيد.

وكان منتخب مصر بقيادة حسام حسن حقق فوزاً مستحقاً بثنائية نظيفة على إثيوبيا فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وتمكن من الفوز على سيراليون في الجولة السادسة، بهدف دون رد، ليجمع 6 نقاط من هذا المعسكر، ويحافظ على الصدارة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو وصيف المجموعة.