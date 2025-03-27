شكرا لقرائتكم خبر عن وليد درويش يطمئن على ترتيبات إقامة منتخب الناشئين بالمغرب قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن وليد درويش عضو اتحاد الكرة، على ترتيبات اقامة بعثة المنتخب الوطني تحت 17 عاما في المغرب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الفترة من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 إبريل المقبل.

ووصلت البعثة ظهر اليوم ويشارك منتخب مصر في المجموعة التي تضم إلى جواره منتخبات جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو والكاميرون.

وخاض المنتخب الوطني تحت 17 عاما في معسكره الأخيرة أربع مباريات ودية أمام ليبيريا وتنزانيا (مباراتين) ونجوم المستقبل، حيث استطاع الفوز في 3 مباريات وخسر لقاء وحيد.

يترأس البعثة وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من أحمد الكأس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا اداريا ، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، وسالم حنيش محلل أداء، والدكتور قاسم قدري مخططا للأحمال، ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.

وقرر أحمد الكاس، المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عامًا، السفر للمغرب فجر الأربعاء المقبل استعداداً لبطولة أمم أفريقيا تحت 17 سنة التي تنطلق بالمغرب نهاية الشهر الجاري.

وأعلن الكاس قائمة اللاعبين النهائية التي تشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها المغرب من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 أبريل.

وجاءت القائمة كالتالي: عمر عبد العزيز - عمرو عادل- ياسين حاتم -عمر محمد كمال - نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - أدهم فريد - آدم محمد - مهند الشامي - أحمد إيهاب - محمد شحاتة -حمزة عبدالكريم - بلال عطية - عبد الرحمن أبو اليزيد - معاذ فوزي - عمر العدوي - عبدالعزيز الزغبي - فارس فخري - إبراهيم السيد -أنس رشدي - يوسف تامر - زياد أيوب -باسل مدحت - يوسف وجيه -محمود شاكر.

ويفتتح منتخب مصر مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة جنوب أفريقيا يوم 31 من شهر مارس الجاري، ثم يلتقي أمام بوركينا فاسو يوم 3 من شهر أبريل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.