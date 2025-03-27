شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية يهنىء أبو ريدة بعضوية مجلس فيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية خطابًا رسميًا لتهنئة هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد إعادة انتخابه عضوًا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال الخليفي في رسالته لأبو ريدة: "بالنيابة عن رابطة الأندية الأوروبية، التي تمثل 740 من الأندية الرائدة في أوروبا، أود أن أرسل تهنئتي بمناسبة إعادة انتخابكم في مجلس فيفا، والتي تمثل تأكيدا لقيادتكم وخدمتكم طويلة الأمد لكرة القدم العالمية."

وواصل رئيس رابطة الأندية الأوروبية: "ستبرز كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في وقت لاحق من العام الحالي أفضل ما في كرة القدم الأفريقية، ونحن فخورون بمشاركة العديد من اللاعبين المنتمين للأندية الأعضاء في رابطتنا مجددًا في تلك البطولة الرائعة."

واختتم الخليفي رسالته قائلًا: "ستظل رابطة الأندية الأوروبية ملتزمة بتعزيز علاقتها مع الاتحادات الوطنية في أفريقيا، ونتطلع للعمل معًا لدعم وتطوير اللعبة على مستوى الأندية في جميع المناطق."