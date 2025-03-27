شكرا لقرائتكم خبر عن دوليو الأهلي راحة 48 ساعة وينتظمون في التدريبات الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

منح الجهاز الفني للأهلي اللاعبين الدوليين راحة لمدة 48 ساعة قبل الانتظام في التدريبات الجماعية بدءا من يوم الجمعة المقبل، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وغاب عن تدريبات الأهلي اللاعبين الدوليين الذين انضموا للمنتخب الأول وهم، محمد الشناوي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة ومحمد هاني ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا .

ومن المقرر أن ينضم الثماني السالف ذكرهم في تدريبات الأهلي الجمعة ضمن التحضير لمواجهة الهلال السوداني.

على جانب آخر، يسابق الجهاز الإداري بالنادي الأهلي الزمن من أجل إنهاء ترتيبات وتأشيرات سفر الفريق الأحمر إلى موريتا، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني يوم 8 أبريل المقبل في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يعكف على الانتهاء من كافة الإجراءات والترتيبات الخاصة بسفر البعثة الحمراء إلى موريتانيا.

ويتواصل الجهاز الإداري بالنادي الأهلي مع السفارة الموريتانية في القاهرة من أجل إنهاء إجراءات السفر، كما يرتب مع السفارة المصرية في موريتانيا من أجل الترتيب لاستقبال البعثة الحمراء وتلبية احتياجات مسئولي النادي الأهلي طوال فترة الإقامة من تحديد ملاعب التدريب واختيار فندق الإقامة ووسائل النقل التي تقل البعثة طوال مدة الإقامة في موريتانيا.