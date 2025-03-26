شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يبحث عن الفوز الرابع تاريخيا أمام الزمالك في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث على ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا، عن الفوز الرابع له كمدرب أمام الزمالك تاريخيا، عندما يقود سيراميكا في التاسعة والنصف مساء الجمعة، في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر لكرة القدم.

أرقام على ماهر أمام الزمالك

وستكون مباراة الجمعة، هي السادسة عشر في تاريخ على ماهر كمدرب أمام الزمالك، حيث واجه الزمالك في 15 مباراة سابقة خلال توليه تدريب أندية الدوري، حقق 3 انتصارات كانت فى المواجهات الأخيرة بين المصري والزمالك بالدور الأول والثانى بالدوري المصري النسخة الماضية والتي فاز بها الفريق البورسعيدي بهدف نظيف ثم بهدفين مقابل هدف ثم فى الدور الاول للنسخة الحالية بهدف دون رد، وحقق على ماهر تعادلا وحيدا، بينما تلقى الهزيمة فى 11 مباراة أخرى أمام الفارس الأبيض، سجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.

ونجح فريق سيراميكا فى تحقيق نتيجة إيجابية مع الزمالك فى آخر مباراة جمعت بيهما وكانت فى بطولة الدورى المصرى "دورى nile" ، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى الأسبوع الخامس هذا الموسم.

جدير بالذكر أن سيراميكا تأهل لهذا الدور بعد الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المقابل تخطى نادى الزمالك عقبة سموحة فى نفس الدور بأربعة أهداف مقابل هدفين.