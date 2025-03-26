شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي وجراديشار ينتظمان في مران الأهلي الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم الثنائي وسام أبو علي ونيتس جراديشار لاعبا الأهلي في تدريبات فريقهما الجماعية يوم الجمعة المقبل، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانضم الثنائي وسام أبو علي ونيتس جراديشار إلى صفوف منتخبي فلسطين الأول ولوفينيا للشباب خلال معسكر شهر مارس الجاري، على أن يعودا للانتظام في تدريبات الفريق الأحمر الجماعية.

على جانب آخر، يسابق الجهاز الإداري بالنادي الأهلي الزمن من أجل إنهاء ترتيبات وتأشيرات سفر الفريق الأحمر إلى موريتا، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني يوم 8 أبريل المقبل في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يعكف على الانتهاء من كافة الإجراءات والترتيبات الخاصة بسفر البعثة الحمراء إلى موريتانيا.

ويتواصل الجهاز الإداري بالنادي الأهلي مع السفارة الموريتانية في القاهرة من أجل إنهاء إجراءات السفر، كما يرتب مع السفارة المصرية في موريتانيا من أجل الترتيب لاستقبال البعثة الحمراء وتلبية احتياجات مسئولي النادي الأهلي طوال فترة الإقامة من تحديد ملاعب التدريب واختيار فندق الإقامة ووسائل النقل التي تقل البعثة طوال مدة الإقامة في موريتانيا.