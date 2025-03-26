شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية صائم: أحمد الكاس يتحدث عن "الكرة الشراب" فى الإسكندرية خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفظ نجوم الكرة بذكريات ومواقف مع الصيام في شهر رمضان الكريم، لا يمكن أن تسقط من الذاكرة بمرور الوقت، حيث تبقى عالقة في أذهانهم حتى بعد الاعتزال.

أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين ، يقول أنه يقضى شهر رمضان بالكامل فى مسقط رأسه الإسكندرية، موضحا أن هناك طقوس خاصة فى هذا الشهر الكريم، وهى تناول السحور والإفطار وأداء صلاة التراويح، مع الأقارب، الأصدقاء و الجيران، فى أجواء رمضانية جميلة.

ويضيف الكاس أن شهر رمضان له طابع خاص في لعب كرة القدم بالشارع، مشيراً أنه كان يلعب "كرة شراب" مع زملائه فى شوارع الإسكندرية، وكان لها مذاق متميز وسبب رئيسي في ظهور العديد من النجوم وتساعد اللاعب على تقديم أفضل ما لديه واللعب بدون ضغوطات وهو ما يجعله يظهر بشكل رائع.

وعن استخدام رخصة الإفطار في إحدي المباريات خلال مسيرته الكروية، قال " سبق وتعرضت لبعض المواقف خلال بعض المباريات وكانت تتطلب الإفطار، و لكن أتمسك بالصيام".