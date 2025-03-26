شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي تطرح تذاكر مباراة المصري وسيمبا التنزاني بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادي المصري عن بدء طرح تذاكر مباراة الفريق البورسعيدي أمام سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، وذلك عبر موقع تذكرتي.

ويستعد المصري لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني باستاد السويس الجديد فى السادسة مساء الأربعاء الموافق الثاني من أبريل المقبل، وذلك ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان المصري تأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية في وصافة مجموعته برصيد 9 نقاط، خلف الزمالك المتصدر برصيد 14 نقطة.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة ذهاب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق سيمبا التنزاني.

ويقود الطاقم حكم الساحة المالي "بوبو تراوري"، ومعه مواطنه "موديبو ساماكي" كمساعد حكم أول ، و البوركينابي " سيدو تياما " كمساعد حكم ثاني ، فيما يقوم البوركينابي " جان أوتارا " بمهام الحكم الرابع ، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى " ماريا ريفيت " من موريشيوس بمعاونة من زميلتها الكاميرونية " كارين فومو ".

جدير بالذكر أن " بوبو تراوري " كان قد سبق له إدارة مباراة المصري بالجولة الأولى لدور المجموعات من النسخة الحالية للبطولة والتي جمعته بضيفه فريق إنيمبا النيجيري والتي انتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.