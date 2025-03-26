شكرا لقرائتكم خبر عن مركز شباب منية طوخ يكرم 306 من حفظة القرأن الكريم والآمهات المثاليات والان مع تفاصيل الخبر

شهد مركز شباب منية طوخ التابع لإدارة الشباب بالسنطة احتفالية كبرى لتكريم الفائز فى مسابقة القرآن الكريم وذلك بحضور الدكتورة منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة ، وإيهاب الغزالي مدير ادارة الشباب والرياضة بالسنطة.

كما شهد الحفل تكريم أربعة من الأمهات المثاليات وبدأ الحفل بتلاوة القرأن الكريم للقارئ الشيخ فارس سعد ، ثم كلمة ترحيب ألقاها الكاتب الصحفي غريب الدماطى رئيس مجلس إدارة مركز الشباب ، وثمن فيها دور الأسرة فى حث أبنائها فى حفظ القرأن واعرب عن شكره وتقديرة للداعمين للحفل.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة على أهمية دور الأسرة ومراكز الشباب معا فى تربية النشىء، وكذلك تمسك الأسر المصرية بتعليم أبنائها القيم الدينية وحفظ القرأن الكريم.

بينما ثمن ايهاب الغزالي مدير إدارة الشباب والرياضة دور مجلس إدارة مركز شباب منية طوخ الممتد منذ توليه المسؤولية فى العام قبل الماضى ، وعرج الغزالي بحديثة إلى دور المجلس فى إحلال وتجديد الملعب، وأشار الى أن الشركة المنفذة ستباشر العمل عقب اجازة عيد الفطر المبارك.

وأثنى الحاج شفيق حجازى عمدة القرية على المجهود الذى تبذله الدكتورة منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة ، فى خدمة المواطن السنطاوى مشيدا بدورها الميدانى الذى تقوم به.

ومن جانبه، قال سعد حجازى أمين صندوق مركز الشباب أن عدد المتسابقين من حفظة القرأن الكريم بلغ ٣٠٦ متسابق فى سابقة لم تحدث من قبل منذ تأسيس مركز الشباب ، وأشار الى أن الاحتفال شهد تكريم أربعة من الأمهات المثاليات ممن بذلن مجهود فى تربية أبنائهم أفضل تربية والحاقهم بمختلف مراحل التعليم.

كما شهد الاحتفال تكريم مربى ومعلم الأجيال احمد كامل الأخشاب باعتباره شخصية العام وقدم فقرات الحفل الشيخ محمد شلبى الذى ترأس لجنة تحكيم المسابقة.



تكريم حفظة القرآن الكريم (1)



تكريم حفظة القرآن الكريم (2)



تكريم حفظة القرآن الكريم (3)



تكريم حفظة القرآن الكريم (4)



تكريم حفظة القرآن الكريم (5)



تكريم حفظة القرآن الكريم (6)



تكريم حفظة القرآن الكريم (7)



تكريم حفظة القرآن الكريم (8)



تكريم حفظة القرآن الكريم (9)



تكريم حفظة القرآن الكريم (10)