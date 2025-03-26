شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات في مايو القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للجولف عن استضافته للنسخه ٢٤ من البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات والتي ستقام خلال الفترة من 7 إلى 10 مايو القادم، وذلك في كل من نادي مدينتي للجولف ونادي قطامية ديونز للجولف في القاهرة ، تحت رعاية الاتحاد العربي للجولف .

وتتضمن منافسات البطولة خمس فئات عمرية للبنين والفتيات، بالإضافة إلى فئة خاصة بالسيدات. حيث تتمتع البطولة بتاريخ عريق، وستُقام إحدى الفئات للمرة الـ24، بينما ستُقام الفئات الأخرى للمرة الـ16، والخامسة، والرابعة، والثانية على التوالي.

وتضم البطولة قائمة الدول الأعضاء في الاتحاد العربي للجولف المؤهلة للمشاركة بها وهي: البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، تونس، الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف البطولة الى تعزيز ودعم اللعبة في المنطقة العربية، بالإضافة إلى تطوير رياضة الجولف بشكل عام من خلال توفير المزيد من الفرص وتحسين جودة المنافسات للاعبي اتحادات الدول الأعضاء، وكذلك للأفراد العرب على المستويين الإقليمي والدولي.

وأعرب عمر هشام طلعت، رئيس الاتحاد المصري للجولف، عن سعادته باستضافة الاتحاد لأول بطولة للهواة ضمن أجندة الاتحاد العربي للجولف لعام 2025. وقال:“شرف كبير لنا، أن ننظم البطولة العربية للناشئين والسيدات في حدث مشترك بين نادي مدينتي للجولف ونادي قطامية ديونز للجولف.

واضاف ان هذه البطولة ستكون أول بطولة إقليمية كبرى تُقام خلال فترة ولاية مجلس الإدارة الجديد للاتحاد المصري للجولف، موضحا ان اتحاد الجولف لديه خطط طموحة لتنظيم واستضافة بطولات جولف على مستوى جديد تمامًا في مصر والمنطقة العربية وشمال إفريقيا، سواء للهواة أو المحترفين، بالتعاون مع الهيئات المحلية والإقليمية والدولية لرياضة الجولف، إلى جانب جولات الجولف الاحترافية من جميع أنحاء العالم.

وأضاف عمر هشام: “لأول مرة، ستشهد البطولة العربية للناشئين والسيدات لهذا العام، دعوة الجمهور لحضور فعاليات البطولة، مع التركيز على جذب سكان مدينة مدينتي عبر تنظيم ‘مهرجان الجولف’ في نادي مدينتي للجولف على هامش فعاليات البطولة. ويتضمن المهرجان أنشطة جولف ترفيهية، بالإضافة إلى عروض موسيقية ، بهدف جذب جميع الفئات العمرية ، وتعريفهم بهذه الرياضة بطريقة ممتعة. وتابع : "نسعى الى نشر ثقافة الجولف وتشجيع المزيد من الأفراد على ممارسة اللعبة على مختلف المستويات.”

واكد ان الاتحاد المصري للجولف يتطلع الى تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة الرياضية من خلال تنظيم البطولة على اعلى مستوى واستضافتها في ملاعب الجولف الرائعة بالقاهرة ، وتعهد بأن تكون هذه التجربة إيجابية لجميع اللاعبين والوفود والضيوف والجماهير.

يشار الى ان الدخول الى البطولة مجاني ، ولكن يتطلب تسجيلا مسبقا .

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عمر هشام طلعت مصطفى