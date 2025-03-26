شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تعادلات و3 انتصارات وفوز اعتبارى لبيسيرو مع الزمالك قبل مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو الاستعداد لمباراته القادمة أمام سيراميكا فى نصف نهائى كأس مصر، المقرر لها فى التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات نصف نهائى كأس مصر.

وحجز الزمالك مقعده فى المربع الذهبي لبطولة الكأس بعدما أطاح بسموحة بنتيجة 4-2، كما تأهل سيراميكا على حساب الجونة بنتيجة 3-1.

كما تأهل بيراميدز "حامل اللقب" إلى نصف النهائي بفوز قاتل على إنبي بنتيجة 2-1، كما صعد البنك الأهلي بعد الفوز القاتل على غزل المحلة بنتيجة 1-0.

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة الزمالك مع سيراميكا يوم الجمعة المقبل في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، جاءت موافقة الاتحاد بناءً على الطلب المقدم من نادي سيراميكا وسداده لنفقات استقدام الطاقم الأجنبي.

وكلف الاتحاد أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الرئيسية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلب الذي جاء قبل أسبوع كامل من إقامة المباراة وإيداع المتقدم بالطلب تكاليف استقدامه لدى الاتحاد.

ماذا قدم بيسيرو مع الزمالك منذ توليه المهمة؟

ومنذ أن تولى البرتغالى جوزيه بيسيرو مهمة قيادة الزمالك خلفًا للسويسرى كريستيان جروس، قام الفريق فى 9 مباريات، حقق خلالهم الفوز فى 4 مواجهات، من بينهم الفوز الاعتبارى على الأهلى بعدما انسحب الأخير من القمة رقم 130.

وتعادل الزمالك تحت قيادة بيسيرو فى 4 مواجهات، وجميعهم بنتيجة 1 - 1، فيما خسر الفريق فى مباراة واحدة أمام بتروجت بنتيجة 2 - 1 فى كأس عاصمة مصر.